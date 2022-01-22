Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, который вместе с женой Катей Осадчей стал ведущим нового сезона "Голосу країни", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист поделился в сторис очаровательным кадром с маленьким сыном.
На фотографии Юрий показал, как проводит время с пятимесячным Даниилом, который появился на свет в августе прошлого года. На снимке папа и сын запечатлены в уютной домашней обстановке, они умостились на полу. Телеведущий как будто наблюдает, как ползает его ребенок и при этом мило улыбается в камеру.
Отметим, что Юрий Горбунов в браке в Катей Осадчей растит двух сыновей – Ивана и Даниила, который родился пять месяцев назад. Также у жены ведущего есть взрослый сын от первого брака, который уже не живет с ними. Звездные родители решили не показывать лица своих маленьких сыновей, так что старшего сына Ивана и соответственно маленького Даниила еще никто целиком не видел в соцсетях ведущих.
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Напомним, Осадчая блеснула новым образом за кулисами "Голосу країни": глубокий вырез и ожерелье из страз.
Как сообщала Politeka, Осадчая в компании Горбунова поделилась с украинцами кусочком лета: "Такая счастливая женщина".
Также Politeka писала, что 51-летний Горбунов, скинув футболку, блеснул фигурой: "Вот это настоящий отдых".