Как пишет Politeka.net, "Голос країни" - украинское вокальное шоу, в котором украинцы показывают свои таланты. Тренерами 12-го сезона стали Надя Дорофеева, Оля Полякова, Алексей Потапенко (Потап), а также Святослав Вакарчук. А ведущими стала звездная семья Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Первый эпизод нового сезона выйдет на экраны украинцев уже 23 января. Осадчая в своем Инстаграм решила подогреть интерес к проекту, опубликовав совместное фото с Надей Дорофеевой.

На фото тренер была в белом топике и брюках. А ведущая для съемок выбрала стильный костюм и шляпку. Звезды позировали возле логотипа шоу "Голос країни". Стоит отметить, что Катя сделала репост данного снимка с одной из фан-страничек Нади Дорофеевой.

Фанаті не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия.

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