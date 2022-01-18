Украинская певица Оля Полякова 17 января отметила свое 38-летие - по этому случаю "Королева ночи" закатила шумное застолье в ресторане.

Полякова опубликовала серию ярких кадров с вечеринки в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Поздравить суперблондинку пришли, конечно же, ее семья - муж Вадим Буряковский (бизнесмен, старше жены на 22 года) и старшая 16-летняя дочь Маша, а также селебрити. В частности, среди гостей были замечены ведущая Катя Осадчая с мужем шоуменом Юрием Горбуновым, модельер Андре Тан, ведущая Маша Ефросинина, фэшн-фотограф Соня Плакидюк, ведущая Леся Никитюк и певица Даша Астафьева.

Любопытный момент засняла на камеру Ефросинина, с которой Полякова в прошлом году начала выпускать YouTube-программу "Взрослые девочки". Маша показала мужа Оли, который старается вести непубличную жизнь, а потому редко попадает в объектив Поляковой.

"Андре, пхни ее!, - крикнула через стол ведущая, чтобы модельер позвал именниницу, сидевшую рядом с ним, - Пошли поцелуй!"

"Королева ночи" отреагировала на просьбу, показав язык.

Муж Поляковой тогда смущенно что-то пробормотал в ответ.

"Вадик, лучше тебе не смотреть наши передачи, - заявила Ефросинина и обратилась тут же к своему мужу, - Тебе тоже, кстати".

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