Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram появилось архивное фото с Анджелиной и ее матерью. Как известно, у звезды в подростковом возрасте были проблемные отношния с матерью, поскольку Анджелина рассорила женщину с новым избранником.
Спустя долгое время они смогли наладить общение, но оно уже не было таким добродушным, как когда-то ранее. Поэтому все кадры с Джоли и ее мамой теперь вызывают немалый интерес в сети.
«Энджи и ее мать вместе на мероприятии. Фотография, которая напоминает нам о том, какой красивой была Маршалин Бертран и о великом соучастии, которое у нее было между матерью и дочерью ❤️😍🖤» - сказано в подписи.
«Безупречная; была хорошая и привлекательная; ❤️ красивая картинка; ❤️Мне нравится эта картинка; Правильное материнство помогает в формировании правильной преемственности, отцовство - это короткая длинная история.с любовью❤️🙌; Какая красивая семья и фото..Значок❤️😍👏🙌; Что мама, что дочь, как сестры 2 красавицы!🙌👏😍», - пишут в сети.
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Также на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных голливудской актрисе и героине боевиков Анджелине Джоли, опубликовали архивные кадры, на которых звезда предстала в неожиданном образе.
Напомним, что Джоли в шелковой блузке засветила лишнее: "Умеет завлечь".
А еще Politeka писала, что Анджелина Джоли впечатлила видом с новым цветом волос: "Какая сильная дама".
Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила внешностью в узких джинсах: яркие кадры.