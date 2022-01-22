Тина Кароль и Юлия Санина присоединятся к Дзидзьо для съемок нового шоу «Игры талантов», которое выйдет в эфир уже в феврале.

Об этом свидетельствует новый анонс шоу, опубликованный в Телеграм-канале Культурная Прачечная. Ранее стало известно, что певец Дзидзьо станет ведущим нового шоу на телеканале «Украина». В каждом выпуске «Игры талантов» две команды, состоящие из одной знаменитости и одного простого человека, будут отгадывать таланты участников.

В новом анонсе помимо Дзидзьо в кадре показались певицы Тина Кароль и Юлия Санина. Судя по всему, именно они станут звездными участницами нового проекта. Также стало известно, что премьера шоу состоится уже в феврале.

Ранее украинцы уже успели отреагировать в соцсетях на новости о новом шоу.

«Интрига зашкаливает. Очень интересно что будет в шоу», «Неужели будет Тина? Это будет мега-вау», «Очень жду февраль. Уже дни считаю», «Жду не дождусь», «Спасибо, что рассказали об этом шоу! Обязательно буду смотреть», - писали люди в сети под постами о предстоящей премьере.

Напомним, "Игры талантов", DZIDZIO после "Маски" появится в новом шоу, дата премьеры.

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