Об этом свидетельствует новый анонс шоу, опубликованный в Телеграм-канале Культурная Прачечная. Ранее стало известно, что певец Дзидзьо станет ведущим нового шоу на телеканале «Украина». В каждом выпуске «Игры талантов» две команды, состоящие из одной знаменитости и одного простого человека, будут отгадывать таланты участников.
В новом анонсе помимо Дзидзьо в кадре показались певицы Тина Кароль и Юлия Санина. Судя по всему, именно они станут звездными участницами нового проекта. Также стало известно, что премьера шоу состоится уже в феврале.
Ранее украинцы уже успели отреагировать в соцсетях на новости о новом шоу.
«Интрига зашкаливает. Очень интересно что будет в шоу», «Неужели будет Тина? Это будет мега-вау», «Очень жду февраль. Уже дни считаю», «Жду не дождусь», «Спасибо, что рассказали об этом шоу! Обязательно буду смотреть», - писали люди в сети под постами о предстоящей премьере.
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Напомним, "Игры талантов", DZIDZIO после "Маски" появится в новом шоу, дата премьеры.
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