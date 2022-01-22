Украинская певица Тина Кароль пережила личную трагедию, которую невозможно забыть не только ей, но ее поклонникам - в Сети опубликовали фото-воспоминание.

Тина Кароль с 2013 года официально не состоит ни в каких отношениях, сообщает Politeka.net. Именно в указанном году у артистки умер ее супруг и продюсер Евгений Огир.

Мужчина ушел из жизни совсем молодым, в возрасте 32 лет, в результате онкологического заболевания. В браке он вместе с Тиной Кароль состоял пять лет.

Известно, что артистка и ее будущий продюсер познакомились в 2007 на одном из музыкальных телеканалов. Деловые отношения Тины Кароль и Евгения Огира переросли в романтические.

Поклонники нередко вспоминают о союзе певицы и продюсера, которых разделила трагедия.

Так, в одной из групп опубликовали фото, где звезда позирует в фате, а рядом ее супруг. Оба смеялись, держа бокалы.

Публикация быстро собрала десятки тысяч лайков и много комментариев:

"Жаль что хорошие люди покидают нас , а ещё и любимые на самом пике", "Чудесная пара была. Откуда берутся эти болячки 😓😓😓😓", "Счастье, оно навсегда будет жить внутри вас, в воспоминаниях", "С ним действительно счастлива была".

Отметим, Тина Кароль сейчас сама воспитывает сына Вениамина, который, по мнению, многих очень похож на умершего отца.

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