Известный украинский певец Александр Пономарев в День соборности Украины поделился сильными кадрами патриотичного выступления с талантливыми детьми.

Как пишет Politeka.net, артист вдохновил поклонников эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм. Как известно, 22 января в Украине отмечается День соборности. Многие знаменитости поздравили своих соотечественников с этим праздником.

Присоединился к поздравлениям и Пономарев. По случаю праздника он опубликовал видео, на котором исполнял собственную песню «Заспіваймо пісню за Україну» вместе с детьми.

«Поздравляю с Днем соборности Украины!

Ми ніколи не зрічемося рідної мови

Ми ніколи не зрічемося рідної Землі

І борітеся поборете будь-які змови

І борітеся поборете все що у злі!», - процитировал Пономарев строки из песни в своем посте.

Стоит отметить, что выступление артиста с детьми получилось очень эмоциональным и сильным.

Поклонники певца на смогли пройти мимо.

«Пусть будет мир на всей земле!!! Нет войне!!! Пусть Бог хранит всех нас!», «Очень патриотично! С праздником!», «Красиво, круто, патриотично, до слез. Спасибо», «Слава Украине», «Мира нашей Украине», «Вместе мы сила, спасибо вам», «Истинный патриот и исполнитель Украины», - пишут люди.

Напомним, Пономарев озадачил украинцев выступлением с "тайной женой" Винника.

Как сообщала Politeka, Пономарев, уехавший из Украины, похвастался их с Дзидзьо достижениями.

Также Politeka писала, что Александра Пономарева не узнать на новом фото с отдыха.