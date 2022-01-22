Как пишет Politeka.net, артист вдохновил поклонников эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм. Как известно, 22 января в Украине отмечается День соборности. Многие знаменитости поздравили своих соотечественников с этим праздником.
Присоединился к поздравлениям и Пономарев. По случаю праздника он опубликовал видео, на котором исполнял собственную песню «Заспіваймо пісню за Україну» вместе с детьми.
«Поздравляю с Днем соборности Украины!
Ми ніколи не зрічемося рідної мови
Ми ніколи не зрічемося рідної Землі
І борітеся поборете будь-які змови
І борітеся поборете все що у злі!», - процитировал Пономарев строки из песни в своем посте.
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
Шварценеггер разбился в ДТП, кадры с места и первые подробности: "Авто наехало на..."
Не стало легендарной певицы, которая была королевой своего жанра: пережила тяжелое испытание
"Жалели и не сообщали": выяснились вопиющие подробности трагедии с 11-летним Максимом
Звезда "Танців з зірками" Гвоздева борется с болезнью и не может вернуться домой: "Господи, когда это кончится..."
Стоит отметить, что выступление артиста с детьми получилось очень эмоциональным и сильным.
Поклонники певца на смогли пройти мимо.
«Пусть будет мир на всей земле!!! Нет войне!!! Пусть Бог хранит всех нас!», «Очень патриотично! С праздником!», «Красиво, круто, патриотично, до слез. Спасибо», «Слава Украине», «Мира нашей Украине», «Вместе мы сила, спасибо вам», «Истинный патриот и исполнитель Украины», - пишут люди.
Напомним, Пономарев озадачил украинцев выступлением с "тайной женой" Винника.
Как сообщала Politeka, Пономарев, уехавший из Украины, похвастался их с Дзидзьо достижениями.
Также Politeka писала, что Александра Пономарева не узнать на новом фото с отдыха.