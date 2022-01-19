Как передает Politeka.net, Александр Пономарев является известным украинским артистом и продюсером. Он был дважды женат, первый брак у него был с Аленой Мозговой, с которой у них появилась дочь Женя. А в 2012-ом году он развелся со своей женой - Викторией Мартынюк, с которой у них есть сын - Саша. С тех пор он держит в секрете свою личную жизнь.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Александр Пономарёв позирует во время отдыха под солнечными лучами в соломенной шляпе.

"Христос Родился! Наконец нашел себе шляпу (62-63 размер) в магазине на меня смотрели как на пришельца. Как Вам?", — спросил Александр Пономарёв.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Супер классно", "Круто!", "Главное, чтобы вам было удобно. Но в нем как пасечник", "Что-то не то, пчел не хватает", "Не слушайте никого, вам завидуют! Красивому мужчине всё идет", "Дед Панас! Сказку бы еще, колоритно", "Классно! Главное, что солнце в голову не жжет, на другое не обращайте внимания. Хорошего отдыха!".

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