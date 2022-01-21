48-летний Пономарев опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм любопытные кадры, передает Politeka.net. Певец исполнил известную украинскую колядку "Радуйся, ой радуйся земле, Син Божий народився" вместе с Винником и его бэк-вокалисткой Таюне, которым приписывают романтические отношения (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

И хоть выступление было снято в позапрошлом году, но не утратило своей актуальности. Пономарев приурочил пост к христианскому празднику Крещения Господня.

"Христос Крещается! С Праздником всех!❤️", - подписал он кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Примечательно, что некоторые не узнали "тайную жену" Винника Таюне:

"Супер🔥🔥🔥 Очень хороший голос у девушки😊"; "Как хорошо спели, невероятно красиво!!!👏"; "Таюне, у вас золотой голос"; "Отлично!!! Но что-то даму не узнаю 🤔 - слишком громко визжит и почти не поет. Пожалуй, это такая "манера исполнения"?"; "Умеет же раб Божий Алексадр шедевры создавать 😎👏"; "Попса! В Консу, или Глиэра заедьте, там научат чему-то новому!".

Отметим, Винник и Таюне ни разу не подтвердили, что женаты. Тем не менее, в Сети поговаривают, что их связь длится еще со студенческих времен. Более того, якобы у них есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии.

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