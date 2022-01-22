Певица Оля Цибульская, куда солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, показала эффектный образ в красном костюме, удивив изменениями во внешности.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - популярная украинская певица и ведущая на музыкальном телеканале. Звезда стала кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо, когда крестила с ним ребенка музы коллектива. Артистка занимается активно творчеством и ведет соцсети, где делится с фолловерами многим интересным.

В этот раз Ольга опубликовала новое видео в ТикТок. Артистка была в красном костюме с поясом на талии. Также у Цибульской появились большие косички, которые звезда решила себе примерить. Артистка танцевала под популярную мелодию впечатляя движениями.

"Голосуем за косички. Да или нет?", - спросила Оля в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Что это за файная девочка", "Красотулька", "Богиня", "Огонь".

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