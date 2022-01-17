Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский является успешным отечественным певцом и ведущим на ТВ, где снимается с коллегой Олей Цибульской. Артист недавно решил кардинально сменить имидж - сбрил усы и бороду, чем сразу вызвал бурные обсуждения украинцев, а коллега его даже подшутила и объявила в розыск. Теперь Виталий решил показать новые провокационные кадры, поделившись ними в Инстаграм.

На новых фото Виталий появился с бородой и усами. Видимо, данные снимки были сделаны до смены имиджа. На фото лицо Козловского гладили четыре женских руки. Виталий опубликовал два провокационных снимка.

"Руки попшикали?", - написала Цибульская.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"2-е фото заставило улыбнуться", "Все, приручили таки...", "Какие красивые пастельные манюкюры", "Какие белые зубы", "Может, всё-таки два пальца в рот?".

Напомним, Монатик впервые вывел на сцену своих детей и вызвал зависть у Никитюк

А еще Politeka сообщала, что Козловский решился на кардинальные перемены в имидже

Также Politeka писала, что Виталий Козловский после смены имиджа растрогал снимком с пушистым другом