Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская является популярной украинской певицей, а также ведет одно из шоу вместе с Виталием Козловским на музыкальном канале. Также артистка стала кумой Михаила Хомы, когда вместе с ним крестила ребенка музы группы Дзидзьо Надежды. Оля замужем и воспитывает ребенка, которого родила в 2015 году. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Оля обнимала своего супруга, которого показала частично со спины. Цибульская улыбалась, смотря в камеру, когда делала селфи. Как можно понять, пара гуляла где-то на улице, ведь оба были в верхней одежде.

"Было желание расстаться?", - спросил фанат.

"Задушить, застрелить, устроить шторм - да, развестись - никогда", - написала Цибульская.

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