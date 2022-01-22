Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская является популярной украинской певицей, а также ведет одно из шоу вместе с Виталием Козловским на музыкальном канале. Также артистка стала кумой Михаила Хомы, когда вместе с ним крестила ребенка музы группы Дзидзьо Надежды. Оля замужем и воспитывает ребенка, которого родила в 2015 году. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Оля обнимала своего супруга, которого показала частично со спины. Цибульская улыбалась, смотря в камеру, когда делала селфи. Как можно понять, пара гуляла где-то на улице, ведь оба были в верхней одежде.
"Было желание расстаться?", - спросил фанат.
"Задушить, застрелить, устроить шторм - да, развестись - никогда", - написала Цибульская.
Галкин показал Пугачеву, гуляющую под вечерним снегом: «Снегурочка Аллочка!»
Землетрясение всколыхнуло Днепропетровщину: первые данные
Снегопады обрушатся на Украину, стихия пощадит лишь один регион: какой будет погода
"Будет не хватать ее улыбки": оборвалась жизнь актрисы и модели, которая запомнилась ролями в рекламе
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев раскрыл, чего никогда не показывают зрителям: "Это все выбивало из колеи"
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская кардинально сменила имидж, удивив новым талантом
Также Politeka сообщала, что Козловский из-за смелых фото с девушками нарвался на шутку от кумы Дзидзьо Цибульской
А еще Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская напугала кадрами в кровати, заговорив о проблемах со здоровьем