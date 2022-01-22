Как пишет Politeka.net, артистка, которую называют самой богатой певицей Украину, поделилась новыми кадрами в Инстаграм. Недавно Камалия сообщила поклонникам, что заболела.

Из-за высокой температуры и характерных простудных симптомов она опасалась, что подхватила коронавирус, однако оказалось, что у нее грипп А. Впрочем, болезнь протекала тяжело, и певица жаловалась на свое самочувствие.

В новом посте Камалия решила показать, как проходит ее лечение. На кадрах певица, ее муж-миллиардер Мухаммад Захур и их дочери-близняшки Мирабелла и Арабелла оказались в кабинете врача.

Камалия показала, как она и девочки переносят неприятную медицинскую процедуру, которую называют «кукушка». Она представляет собой аппаратное промывание околоносовых пазух и носа с использованием отрицательного давления.

«А вы знали, что кукушка бывает не только в лесу?», - с юмором поинтересовалась у поклонников певица.

Фанаты Камалии тут же отреагировали.

«Здоровья», «Все будет хорошо!», «Да, к сожалению знаю», «Вы умничка, такая процедура неприятная. скорейшего выздоровления!», «Это же страшно», «А Вы знаете , что она помогает на очень короткое время и то, что эта процедура не очень полезна?», - пишут люди.

Напомним, беда случилась у самой богатой певицы Украины, пришлось вызывать «скорую».

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины не может отойти от болезни, появились подробности.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины в черном платье мини дала жару за границей.