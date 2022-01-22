Как сообщает Politeka.net, красотка жена популярного украинского телеведущего, ведущего реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина часто радует своих фолловеров яркими кадрами на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила нарядное фото с любимым мужем, чем растрогала поклонников.

На черно-белой фотографии Кристина и Григорий запечатлены в интересной локации, они прижимаются друг к другу и воркуют о своем. Перед камерой пара появилась в нарядных образах, на ней роскошное темное платье со шлейфом, которое подчеркнуло идеальную фигуру, а на нем – классический темные костюм с белой рубашкой и бабочкой.

В подписи к любовной фотографии Кристина написала: "Мое все". А растроганные поклонники пары тут же принялись засыпать снимок лайками и комплиментами: "Какие красивые", "Невероятно красивая пара", "Влюбленные", "Очень красивые", "Идеальная семья", "Красивые".

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