Жена известного телеведущего Григория Решетника, который ведет проекты "Холостяк" и "Україна має талант", Кристина вышла в свет и покорила красотой в шикарном наряде.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

Так, на этот раз жена ведущего опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Кристина Решетник позирует в шикарном синем наряде. На ней короткое платье, которое открывает вид на её шикарную фигуру. Свой образ Решетник дополнила синим пиджаком и блестящими туфлями на каблуке.

"Королева ночи", — подписала фото Кристина Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под фотографиями жены Решетника: "Наша любимая принцесса", "Красивая", "Какой красивый костюмчик", "Супер красотка", "Вы шикарная", "Вы великолепно выглядите", "Больше подходит Королёва прекрасной семьи", "Как всегда шикарная и на высоте", "Невероятно красиво! Как же теперь Оля Полякова будет спать спокойно?".

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