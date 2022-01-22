Популярная украинская певица Мишель Андраде пожаловалась на невозможность выйти на связь с поклонниками на съемках «Орла и Решки».

Как пишет Politeka.net, в прошлом году 25-летняя Андраде стала новой ведущей популярного трэвел-шоу. Она с успехом отсняла один сезон с программой, а недавно стало известно, что Мишель вернется на экраны и в новом сезоне.

Съемки новых выпусков стартовали на днях, а певица уже успела пожаловаться на то, что ей стало плохо в самолете и она обгорела на солнце. А в новых сториз Андраде рассказала о еще одной проблеме.

«Ребята, мы только прилетели. Извините, что я к вам не выхожу на связь. Я не знаю, как это сделать тут потому что здесь невероятно сложный график…Ты свободное время отдаешь просто себе, отдыху…и хочется отдыхать от всего и от всех…Поэтому вот так», - устало произнесла Андраде.

На кадрах она выглядела вымотанной и подавленной. Судя по всему, съемки действительно оказались для певицы очень тяжелыми.

Напомним, звезда «Орел и решка» Андраде засветилась на съемках с обгорелым лицом.

Как сообщала Politeka, звезда "Орел и Решка" Андраде раскрыла детали съемок нового сезона.

Также Politeka писала, что новая беда настигла звезду "Орел и Решка" Андраде во время съемок.