Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде поделилась свежим фото, сделанным на съемках. Молодая красотка позировала с ярким цветком, но внимание привлекло ее обгорелое на солнце лицо. Красные пятна на лице артистка не стала скрывать макияжем. Судя по всему, съемки проходят в стране с жарким климатом.
«В новогодние праздники я нацелилась на тотальный отдых! Сейчас уже на съёмках, но такое ощущение, что отдыха и близко не было. Вы как, отдохнули?», - обратилась к поклонникам Мишель Андраде.
В комментариях ей оставили массу отзывов.
«Что с лицом?», «Какая красненькая», «Мы хоть и не на съёмках, но ощущения те же», «Мишель огонь», «Красотка», «Мишка, самая лучшая!», «Милашка», «Ну и любишь ты приключения, Клубничка», - пишут пользователи сети.
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