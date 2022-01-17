Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде поделилась свежим фото, сделанным на съемках. Молодая красотка позировала с ярким цветком, но внимание привлекло ее обгорелое на солнце лицо. Красные пятна на лице артистка не стала скрывать макияжем. Судя по всему, съемки проходят в стране с жарким климатом.

«В новогодние праздники я нацелилась на тотальный отдых! Сейчас уже на съёмках, но такое ощущение, что отдыха и близко не было. Вы как, отдохнули?», - обратилась к поклонникам Мишель Андраде.

В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Что с лицом?», «Какая красненькая», «Мы хоть и не на съёмках, но ощущения те же», «Мишель огонь», «Красотка», «Мишка, самая лучшая!», «Милашка», «Ну и любишь ты приключения, Клубничка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишель Андраде столкнулась с новой трудностью: «Первый съемочный день…».

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