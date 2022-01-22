Знаменитый украинский боксер Александр Усик рассказал о принципиальной позиции, которой он придерживается в своей жизни.

Как пишет Politeka.net, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик недавно дал откровенное интервью Маше Ефросининой, в котором рассказал много нового о себе. Среди прочего спортсмен решил поделиться своими взглядами на жизнь.

В частности, Усик раскрыл один из своих жизненных принципов. Как выяснилось, боксер часто сам создает для себя ограничения.

«Я очень во многом могу себя ограничивать. Даже вот если есть лифт и мне надо подняться на пятый этаж, я иногда пойду пешком. Принципиально, создавая для себя трудности, чтобы жизнь мне их не создала. Не знаю, такая позиция у меня», - подчеркнул Усик.

Поклонники боксера тут же отреагировали.

«Интересное интервью», «Честно говоря как для фана Усика не интересное интервью», «Усатый, уже где-то 110-115 кг весит», «Потому и достиг Многого и с Божьей помощью и таким трудолюбием и целеустремленностью», - пишут люди.

Напомним, Ефросининой посыпались "угрозы" после интервью с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпиону мира Александру Усику жестко нахамили, обидчику оказалось восемь лет.

Также Politeka писала, что пограничники РФ решили "покошмарить" Усика.