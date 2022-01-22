22 января состоялась долгожданная премьера шоу «МастерШеф. Битва сезонов», в котором за звание лучшего кулинара будут сражаться запомнившиеся зрителям участники из предыдущих сезонов проекта, пишет Politeka.net.
Уже в первом же эпизоде сезона проект покинул один из участников. Им оказался Руслан Лучков, о чем сообщается на странице шоу в Инстаграм. Судьи во главе с Эктором Хименес-Браво раскритиковали блюда, которые Руслан представил им для оценки.
Ранее Руслан стал суперфиналистом 9-го сезона «МастерШеф». Уже 11 лет Лучков выступает в травести-шоу под сценическим именем Лолита Амбер. Однако, из-за не слишком больших гонораров Руслан дополнительно работает официантом, при этом мечтая стать поваром. Однако, в этом сезоне он не смог пройти дальше.
Украинцы бурно отреагировали на его вылет из проекта.
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«Просто красавчик! Ушёл как человек», « А Русик видно больше выступает в шоу, раньше готовил лучше», «Да конечно, он бы мог себя ещё проявить, очень интересный парень и очень яркий! Удачи Вам Руслан!», «А вообще жалко, жалко что в первую неделю уже кого-то выгнали», «Это было ожидаемо Руслан классный и жалко, что ушел так рано, но он реально слабоват», - пишут люди.
Напомним, Хименес-Браво повеселил неудачными дублями на съемках "Мастер Шеф" с Мартыновской и Ярославским.
Как сообщала Politeka, чего ждать от "Мастер Шеф. Битва сезонов", Хименес-Браво раскрыл подробности.
Также Politeka писала, что украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов».