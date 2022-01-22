Бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, которая вошла в ТОП-16 на конкурсе «Мисс Вселенная» в Израиле, показала новые кадры с фотосессии в эффектном образе.

Как пишет Politeka.net, девушка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Всего пару дней назад Неплях поделилась с поклонниками неприятной новостью: модель заболела коронавирусом. Сейчас она лечится дома и, по всей видимости, старается отвлечься от болезни.

Для этого Неплях поделилась снимками со своей недавней фотосессии. Для нее модель выбрала весьма экстравагантный образ: Анна позировала возле забора в светлом пальто, под которым не было никакой другой одежды. Модель принимала томные позы, которые позволяли ей продемонстрировать свою красоту в самых выгодных ракурсах.

«Как сюжет из старой киноленты…Ждать, когда позовут сниматься в кино или самой двигаться в этом направлении, вот в чем вопрос?», - подписала снимки Неплях.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Обалденная съёмка! Обалденная Аня!», «это очень круто!», «Начать двигаться, а там и позовут», «Однозначно двигаться в этом направлении!», «Фото огонь! Красотка!», «Роковая Женщина», - пишут люди.

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