Бывшая участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях, которая вошла в ТОП-16 на конкурсе "Мисс Вселенная" в Израиле, рассказала о своей опасной болезни.

Об Анне Неплях узнали в Украине после ее участия в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, пишет Politeka.net. Девушка выбыла после седьмого выпуска.

После этого модель набрала больше популярности в Сети, сейчас на ее аккаунт в Инстаграм подписаны более 300 тысяч человек.

Недавно Анна Неплях рассказала, как отдохнула в Мексике. Однако по возвращению ее ждал неприятный сюрприз - модель заболела.

О своем диагнозе звезда ТВ рассказала в своих сторис. Тест на коронавирус SARS-CoV-2 оказался позитивным.

Также Анна Неплях рассказала, как себя чувствует, записав сторис лежа в постели.

"Так и знала, что у меня корона, ведь сегодняшнюю ночь я провела ровно с такими же симптомами, как ровно год назад, когда болела. И у меня прям дежавю", - написала экс-участница "Холостяка".

"Сейчас тяжело дышать, головные боли, слабость, сонливость, но при этом хороший аппетит на удивление... Ну, и кашель, насморк - вот. В целом, я чувствую себя неплохо, и если что, я привита", - поделилась "Мисс Украина Вселенная".

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