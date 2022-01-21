Об Анне Неплях узнали в Украине после ее участия в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, пишет Politeka.net. Девушка выбыла после седьмого выпуска.
После этого модель набрала больше популярности в Сети, сейчас на ее аккаунт в Инстаграм подписаны более 300 тысяч человек.
Недавно Анна Неплях рассказала, как отдохнула в Мексике. Однако по возвращению ее ждал неприятный сюрприз - модель заболела.
О своем диагнозе звезда ТВ рассказала в своих сторис. Тест на коронавирус SARS-CoV-2 оказался позитивным.
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Также Анна Неплях рассказала, как себя чувствует, записав сторис лежа в постели.
"Так и знала, что у меня корона, ведь сегодняшнюю ночь я провела ровно с такими же симптомами, как ровно год назад, когда болела. И у меня прям дежавю", - написала экс-участница "Холостяка".
"Сейчас тяжело дышать, головные боли, слабость, сонливость, но при этом хороший аппетит на удивление... Ну, и кашель, насморк - вот. В целом, я чувствую себя неплохо, и если что, я привита", - поделилась "Мисс Украина Вселенная".
Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в смелом виде расслабилась под солнцем
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