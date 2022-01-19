Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко познакомилась с Арсеном Мирзояном на "Голосі країни". У Тони от первых отношений есть дочь, а у Арсена - два сына. У пары в гражданском браке появилась дочь Нина, после чего они решили официально оформить отношения, хотя мама Тони - Нина Матвиенко, Народная артистка Украины, была против их союза изначально. Тоня и Арсен активно заняты творчеством и даже записали совместную песню - "Ивана Купала". Матвиенко и Мирзоян также активно ведут блоги в социальных сетях, делясь с фанатами самым интересным.
На новом видео Тоня показала, как Арсен пробежался по пирсу, после чего с разбега прыгнул в Красное море. Известно, что пара сейчас отдыхает в Египте.
"Поздравляю всех с Крещением Христовым", - написала Тоня в Инстаграм.
Фанаты посмотрели видео сотни раз и написали комментарии:
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Напомним, Матвиенко на отдыхе с дочкой и Мирзояном показала лицо крупным планом и без мейка
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