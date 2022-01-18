Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей, ставшей популярной благодаря группе "Время и стекло". Звезда замужем за Владимиром Дантесом и сейчас отдыхает вместе с ним в Мексике. Надя на новом фото в Инстаграм решила показать, как выглядит без мейкапа, сделав честное селфи.
"Мейк в отпуске? - Не, не слышала", - написала Надя.
"Сара Конар", - написал Андрей Завгородний, победитель "Холостячки", который бросил Злату Огневич.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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