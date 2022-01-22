Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) сделал сюрприз своим фанатам. Певец не так часто публикует новый контент в Инстаграм, однако недавно он «пропал» из соцсети особенно надолго. Последний пост артист сделал еще 9 января.
На этот раз Позитив решил поделиться с поклонниками своими новыми фото. На них певец показал свою игривую сторону. Он позировал в джинсах, футболке, кожаном жакете и белых кроссовках. Ярким элементом образа Позитива стали очки в зеленой оправе.
«Я так скучал по тебе, интернет! P.S. На самом деле нет)))», - подписал снимки Позитив.
Его поклонники тут же отреагировали.
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«Зато мы скучали по тебе», «Опаааа, а кто это у нас вернууулся?? Мы рады тебе», «Ура, Позитив ожил!!», «Сколько лет сколько зим, и дождались тебя», «Не пропадай пожалуйста больше», - пишут люди.
Отметим, что в прошлом году Позитив развелся с дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских Анной Андрийчук и пока не рассказывает ничего о личной жизни.
Напомним, Позитив из "Время и Стекло" после развода удивил изменениями во внешности.
Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" заснял, где и с кем Потап развлекается без Каменских.
Также Politeka писала, что разведенный Позитив в домашней обстановке показал, с кем теперь развлекается в праздники.