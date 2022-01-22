Известный украинский певец и экс-участник группы «Время и Стекло» Позитив после долгого затишья вернулся в соцсети к радости своих поклонников.

Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний (настоящее имя артиста) сделал сюрприз своим фанатам. Певец не так часто публикует новый контент в Инстаграм, однако недавно он «пропал» из соцсети особенно надолго. Последний пост артист сделал еще 9 января.

На этот раз Позитив решил поделиться с поклонниками своими новыми фото. На них певец показал свою игривую сторону. Он позировал в джинсах, футболке, кожаном жакете и белых кроссовках. Ярким элементом образа Позитива стали очки в зеленой оправе.

«Я так скучал по тебе, интернет! P.S. На самом деле нет)))», - подписал снимки Позитив.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Зато мы скучали по тебе», «Опаааа, а кто это у нас вернууулся?? Мы рады тебе», «Ура, Позитив ожил!!», «Сколько лет сколько зим, и дождались тебя», «Не пропадай пожалуйста больше», - пишут люди.

Отметим, что в прошлом году Позитив развелся с дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских Анной Андрийчук и пока не рассказывает ничего о личной жизни.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" после развода удивил изменениями во внешности.

Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" заснял, где и с кем Потап развлекается без Каменских.

Также Politeka писала, что разведенный Позитив в домашней обстановке показал, с кем теперь развлекается в праздники.