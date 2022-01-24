Дима Монатик за время своей карьеры певца смог стать популярным благодаря своим талантам и рвению, поэтому гастролями только в Украине ограничиваться не стал, пишет Politeka.net. Не так давно он улетел из страны в рамках своего тура.

Так, за это время он успел побывать в самых разных города, в том числе выступил с аншлагом в Нью-Йорке, Чикаго и Сиэтле. Оставлять семью одну дома Монатик тоже не стал - он очень привязан к своей жене Ирине и двум сыновьям.

Поэтому работу певец решил совместить с отдыхом, и вместе с женой и Платоном и Данилом решил также устроить себе небольшой отпуск. В этот раз Ирина показала на фото, как они отдыхают на курортном острове.

«Счастливые обитатели джунглей🦥🌴☀️❤️‍🔥» - пишет под кадрами Ирина.

Ранее в Инстаграм его жена Ирина показала, как они проводят свободное время. В этот раз они посетили музей восковых фигур при известном на весь мир рок-кафе. На одном из фото Ирина прижалась к восковому Брэду Питту прямо на глазах у мужа.

Отметим, что детям тоже понравился музей. Они с удовольствием позировали с фигурами и изображали известных звезд. Присоединился к ним и отец семейства.

Напомним, Монатик рассказал, что омрачило его отдых с семьей в Диснейленде

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