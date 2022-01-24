Дима Монатик за время своей карьеры певца смог стать популярным благодаря своим талантам и рвению, поэтому гастролями только в Украине ограничиваться не стал, пишет Politeka.net. Не так давно он улетел из страны в рамках своего тура.
Так, за это время он успел побывать в самых разных города, в том числе выступил с аншлагом в Нью-Йорке, Чикаго и Сиэтле. Оставлять семью одну дома Монатик тоже не стал - он очень привязан к своей жене Ирине и двум сыновьям.
Поэтому работу певец решил совместить с отдыхом, и вместе с женой и Платоном и Данилом решил также устроить себе небольшой отпуск. В этот раз Ирина показала на фото, как они отдыхают на курортном острове.
«Счастливые обитатели джунглей🦥🌴☀️❤️🔥» - пишет под кадрами Ирина.
Беда случилась с экс-любовником Пугачевой: что с ним сейчас, появилось видео
Хименес-Браво повеселил неудачными дублями на съемках "Мастер Шеф" с Мартыновской и Ярославским: видео
Экс-"Холостяк" Заливако запечатлел Анну Богдан в постели: "Первый день совместной жизни"
Тарапата засек финалиста "Холостячки" под подъездом Огневич, выяснилось неожиданное: "Сижу в машине..."
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская обрезала волосы и показала новую себя: "Когда, если не сейчас?"
Ранее в Инстаграм его жена Ирина показала, как они проводят свободное время. В этот раз они посетили музей восковых фигур при известном на весь мир рок-кафе. На одном из фото Ирина прижалась к восковому Брэду Питту прямо на глазах у мужа.
Отметим, что детям тоже понравился музей. Они с удовольствием позировали с фигурами и изображали известных звезд. Присоединился к ним и отец семейства.
Напомним, Монатик рассказал, что омрачило его отдых с семьей в Диснейленде
Также Politeka сообщала, что Монатик в окружении семьи засветился возле известной киностудии
А еще Politeka писала, что Монатик показал сыновей в интерьере роскошного дома и новогодней елки