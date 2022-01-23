Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Святослав Вакарчук, который стал звездным тренером в новом сезоне "Голосу країни", поделился новостью о том, что на его страницу в Instagram подписались уже 100 тысяч фолловеров. Свой пост артист сопроводил необычным фото.

Как видно, на фотографии Святослав запечатлен в интересной локации, он стоит у стены, на которой мозаикой нарисован портрет легендарного музыканта Фредди Меркьюри. Перед камерой певец появился в стильном образе, он засунул руки в карманы штанов и мило улыбается.

В подписи к публикации Вакарчук написал: "Некоторые люди легко собирают 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Мне оказалось легче собрать 100 тысяч зрителей на стадионе, чем 100 тысяч подписчиков в Инстаграм. Спасибо каждому из вас. И на стадионах, и в сети". Пользователи не прошли мимо и принялись поздравлять артиста с таким достижением.

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