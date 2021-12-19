Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который снова станет судьей на шоу "Голос країни", показал селфи, сделанное во время выступления за границей.

Святослав Вакарчук вместе со своим коллективом "Океан Эльзы" продолжает гастролировать по всему миру, передает Politeka.net.

В этот раз музыканты побывали в Тель-Авиве (Израиль). Соответствующие фото Святослав Вакарчук опубликовал в своем Инстаграм.

На кадрах артист делает селфи на фоне толпы, которая поднимала руки. Некоторые люди держали украинские флаги.

"Спасибо, Израиль! 🇺🇦🇳🇮", - написал Святослав Вакарчук.

Почти за час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"🔥🔥🔥 Спасибо за прекрасный вечер🔥👏👏", "Нереально! Было круто! Огромное спасибо за прекрасное настроение....Ваши песни в нашем❤🇺🇦", "Спасибо за концерт! Было вау, как всегда 😍😍🔥🔥", "Как всегда неотразимы! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥 Ждем еще ❤️❤️❤️😍😍😍", "Оооо! У Славы теперь есть фотка со мной) 😍 спасибо за безумный концерт 😂😂😂", - написали пользователи Сети.

Отметим, Святослав Вакарчук вернулся на шоу "Голос країни" в качестве тренера после пятилетнего перерыва, в его планах найти и помочь настоящему таланту.

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