Как передает Politeka.net, Святослав Вакарчук является известным певцом и фронтменом группы "Океан Эльзы". Недавно у артиста в возрасте 46 лет родился сын - Иван. Стало известно, что Святослав Вакарчук вернулся в 12-ый сезон проекта "Голос країни" в качестве тренера.

Так, на этот раз певец опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Святослав Вакарчук в новогодней шапке обратился к украинцам и сделал важное заявление.

"С Новым Годом! Пусть каждый в этом году получит множество счастливых моментов! Таких, как в детстве. Таких, как в мечтах. Таких, какие мы достигли своим трудом! Тепла в душе и добра каждому!", — пожелал Святослав Вакарчук.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Славик золотой ты мой друг юморист привет солнышко и тебя также С Новым Годом 2022 всего тебе только самого доброго тебе от нас привет большой", "С Новым годом Слава!…всего тебе самого доброго и светлого!….продолжай радовать всех нас своими песнями!….независимо от национальности и вероисповедания…мы тебя очень любим!".

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