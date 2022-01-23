Актеры "Дизель Шоу" снялись в новом сезоне своего сериала "Папаньки" в котором примерили самые неожиданные образы, захотев удивить поклонников.

С 2018 года на экраны выходит сериал "Папаньки", который рассказывает о приключениях четырех отцов, пишет Politeka.net. Главные роли исполнили Егор Крутоголов, Евгений Гашенко, Евгений Сморигин и Андрей Фединчик.

Новы сезон снимался летом и уже 31 января его покажут зрителям. А пока в официальной группе Инстаграм "Дизель Шоу" только интригуют кадрами.

В частности, Евгений Гашенко удивил появлением в рваной матроске. Образ получился очень неопрятным.

"На первый-четвертый рассчитайсь! Или каждому папаньке по сезону 😎 Выбирайте, что вам нравится больше, и обязательно смотрите премьеру продолжения сериала «Папаньки» 💥 😉", - написали авторы поста.

Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍", "Ойййй как Васечка выросла 😍😍😍😍😍😍😍❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, Софийка Угренинова исполнила в сериале дочь Никиты, Василину. А того в свою очередь сыграл Евгений Гашенко.

Примечательно, что девочка была самой маленькой актрисой на съемочной площадке.

Напомним, звезды "Дизель Шоу" показали, что творилось за кадром новых "Папанек"

Как сообщала Politeka, актеры из "Дизель Шоу" высмеяли украинцев после корпоративов

Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" раскрыла семейные традиции с четырьмя сыновьями