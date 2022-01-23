Известный комик и шоумен Андрей Рыбак, который принимал участие в шоу "Холостячка", нашел свою фотографию в Тиндере.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик, звезда "Лиги Смеха" и участник шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист повеселил поклонников забавным кадром, оказалось, что снимок Андрея кто-то использовал на сайте знакомств Тиндер.

В Instagram-сторис Рыбак опубликовал скриншот со страницы некого 35-летнего Игоря, который ищет знакомства, используя фото Андрея.

"Где-то на просторах Тиндера. Не самая удачная фотка, Игорек", - подписал сторис Рыбак.

Отметим, что после "Холостячки" Андрей уже нашел свою любовь, избранницей комика стала красотка Алина. Пара продолжительное время встречается, а недавно они вместе съездили на отдых в Дубай, откуда делились романтичными фотографиями. Так, что использовать Тиндер Рыбак не стал бы.

Напомним, Экс-участник "Холостячки" Рыбак, вернувшись из Дубая, показал долгожданную встречу: "Не виделись неделю".

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