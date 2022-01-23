Как пишет Politeka.net, очень часто в социальной сети Инстаграм на фан-странице исполнительницы Аллы Пугачевой появляются интересные подборки с семейными кадрами. Нередко в Инстаграм также обсуждают и мужа звезды - Максима Галкина, а также их детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Галкина (@liza_galkinaa)

В этот раз, после очередной годовщины пары, поклонники решили поделиться сразу несколькими моментами из жизни звезд. Как известно, сейчас Пугачева не выступает и довольно редко появляется на публике. Тем не менее, каждый раз ее моложавый вид и новые прически удивляют фанатов.

«Это любовь…❤️🥰» - коротко сказано в подписи.

Поклонники принялись рассуждать:

«Красавчики❤; Голливуд отдыхает; будьте счастливы, на долгие годы❤; Талантливые, красивые👏; Счастья вашей семье!❤; как приятно на вас смотреть😍; Будьте здоровы! Тепла и уюта в доме!; Люблю смотреть на счастливых людей👍; Будьте здоровы и счастливы вместе на долгие годы; Голливудские великие никогда свое личное не выставляют. Вот там любовь! Молодцы ребята».

Также ранее мы писали, что пара успела отпраздновать очередной юбилей, поэтому поклонники опубликовали фото Галкина и Аллы Борисовны, которые недавно появились на публике. Причем больше всех удивила сама артистка, показывая и помолодевшее в очередной раз лицо, и хвастаясь похудевшей фигурой.

«20 лет вместе 👩🏼‍❤️‍👨🏻» - коротко сказано в подписи.

Ранее Politeka писала, что маленькая дочь Галкина покорила серьезным видом на новом фото: "Не похожа на Пугачеву".

Напомним, что Галкина, который стал внешне похож на Пугачеву раскритиковали в сети: "К бабке ходить не надо...".

А еще Politeka сообщала, что Пугачева в черном наряде и очках поразила видом в магазине, появились кадры: "В любом возрасте...".