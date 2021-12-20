Як повідомляє Politeka.net, примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова навіть у свої 72 роки залишається іконою стилю. І нещодавно зірка це в черговий раз продемонструвала свій елегантний стиль. На фан-сторінці в Instagram, присвяченій співачці, опублікували відео, на якому вона пофасонила в новому образі.

У ролику Алла Борисівна вальяжно заходить в бутік і крутиться перед камерою, демонструючи свій наряд. Як видно, на ній все чорне - штани, светр і подовжений піджак, тільки видно білий комір блузки і розкішне перлове намисто. Доповнюють образ стильні мереживні рукавички і темні черевики. Волосся зірки розпущене і акуратно укладене, а на помолоділому обличчі легкий макіяж і модні окуляри в чорній оправі.

Шанувальники в захваті від такого елегантного образу Пугачової, її засипають компліментами: "Супер, як завжди", "Як завжди, красуня", "Дуже красиво!", "Красуня!", "Дуже красиво", "Класна, в будь-якому віці красуня", "Клас!", "Красуня", "Всі образи Алли на 100 балів. І цей не виняток. Аллочка красуня! Боже, Бережи королеву!", "Чудово, намиста відпад", "Обожнюю!", "Красивий".

Нагадаємо, Помолоділа Пугачова з новою перукою спантеличила зовнішністю: "Зараз бабуся вже, про що мова".

Як повідомляла Politeka, Галкін вразив одкровенням про материнство Алли Пугачової: "Готувалася до того, що...".

Також Politeka писала, що Пугачова "розтанула" від дотику Галкіна, в мережі несподівано видали: "Будь-яка бабуся...".