Хореограф и звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая заболела коронавирусом и из-за этого застряла в Грузии, показала, как развлекает себя на карантине. Как пишет Politeka.net, шутливое видео появилось на странице в Инстаграм Илоны Гвоздевой.
В кадре известная танцовщица держит собаку на руках и поет песню на итальянском языке «Bongo Cha Cha Cha».
При помощи фильтров пес Илоны также запел.
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Отметим, что за сутки до вылета из Тбилиси в Украину Илона Гвоздева получила положительный тест на COVID-19.
Сама Гвоздева чувствует себя хорошо и никаких симптомов коронавирусной болезни не наблюдает, однако танцовщице необходимо находиться на самоизоляции минимум 10-14 дней.
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