Известный хореограф Илона Гвоздева второй раз заболела коронавирусом и не может вернуться в Украину.

Хореограф и звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая заболела коронавирусом и из-за этого застряла в Грузии, показала, как развлекает себя на карантине. Как пишет Politeka.net, шутливое видео появилось на странице в Инстаграм Илоны Гвоздевой.

В кадре известная танцовщица держит собаку на руках и поет песню на итальянском языке «Bongo Cha Cha Cha».

При помощи фильтров пес Илоны также запел.

«Микки передаёт всем вам привет💋», - обратилась она к фолловерам.

Отметим, что за сутки до вылета из Тбилиси в Украину Илона Гвоздева получила положительный тест на COVID-19.

Сама Гвоздева чувствует себя хорошо и никаких симптомов коронавирусной болезни не наблюдает, однако танцовщице необходимо находиться на самоизоляции минимум 10-14 дней.

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