Как сообщает Politeka.net, 32-летний красавчик Александр Топольский, который стал новым "Холостяком" в популярном романтическом шоу, активно развивает свою страницу в Instagram и делится со своей аудиторией яркими фото из жизни. Так, в этот раз парень выложил необычный кадр, на котором появился в необычном образе.

Как видно, Александр запечатлен в интересной локации, где проходили съемки, он раскинулся в кресле и не смотрит в объектив. Перед камерой красавчик появился в одном только белоснежном халате, которым прикрыл свое рельефное тело. Алекс выглядит уставшим и серьезным.

В подписи к фотографии новый "Холостяк" Топольский написал: "Уставшее, но очень удовлетворенное съемками рекламы лицо. Хотя видимо уже пошел какой-то анализ. Блин…". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото красавца.

Напомним, Новый "Холостяк" Топольский рассказал, как побороть страх: "Очень поможет".

Как сообщала Politeka, Новый "Холостяк" Топольский растрогал украинцев кадром с бродячей собакой: "Стало как-то грустно".

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