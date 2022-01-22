Как сообщает Politeka.net, молодой красавчик Алекс Топольский, который стал новым главным героем романтического шоу «Холостяк», часто радует поклонников интересными фото и делится своими мыслями в Instagram. Так, в этот раз парень выложил забавное фото, а в подписи к нему поделился полезным советом, как побороть страх.

На снимке Алекс запечатлен в интересной локации, похоже снимок был сделан на съемках «Холостяка». Перед камерой красавчик появился в стильной клетчатой курточке, под которой видно светлую толстовку, он задумчиво смотрит в объектив.

В подписи к публикации Топольский поделился полезным советом. «Если вы чего-то боитесь, будь то публичное выступление, презентация, разговор с начальством, знакомство с новым человеком или любое другое, и испытываете при этом внутреннее напряжение, нервы, беспокойство, то вот эта техника вам очень поможет», - написал парень и поделился своей техникой.

Напомним, Новый "Холостяк" Топольский взбудоражил заявлением о проекте: «Вот и закончились…».

Как сообщала Politeka, Новый "Холостяк", расстегнув пуговицы на рубашке, сделал многообещающее заявление: "Пойду на все...".

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