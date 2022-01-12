Как сообщает Politeka.net, очаровательный красавчик Александр Топольский, который стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк", активно ведет свой блог в Instagram и часто делится с фанатам яркими фото и своими размышлениями.

Так, в этот раз парень выложил в сети необычное черно-белое фото и написал грустный пост. На снимке Александр запечатлен в интересном месте с зонтиком в руках, а рядом с ним охраняет свои владения бродячая собака Герцогиня.

"Я ждал человека, а встретил друга, хоть и на минуту, и звали ее Герцогиня, она умело охраняла свою крепость глядя вдаль, как будто ждала кого-то, или возможно там неподалеку погиб ее хозяин, и она все ещё ждёт. В общем стало как-то грустно. Мне захотелось постоять с ней, и я чувствовал благодарность за то, что она впустила меня в свои владения", - поделился Топольский своими мыслями.

Также "Холостяк" обратился к украинцам в своем посте: "Друзья, если видите бродячую собаку, кошку, да что уж там, енота тоже не обделите минуткой заботы, покормите, поделитесь теплом, ведь это же наши братья меньшие".

Напомним, Известный ведущий засветил самую главную женщину нового "Холостяка" Топольского: как ее зовут, и кто она.

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