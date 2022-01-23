Как пишет Politeka.net, в финале вокального шоу "Співають всі" на украинском телеканале победу одержал юный одессит Муаяд Абдельрахим. После финала жизнь 16-летнего парня круто изменилась. Он получил широкую известность: мальчика узнают на улице, а его блог в Инстаграм насчитывает уже почти 10 тысяч подписчиков.
Муаяд Абдельрахим регулярно публикует фотоснимки, сделанные как в студии, так и в обычной жизни.
Сейчас юный певец решил показать, как ему подбирают стиль.
Он попозировал в черной футболке, которая классно сочеталась на контрасте с белыми штанами.
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В дополнение к образу стали грубые ботинки на массивной подошве, которые являются трендом уже нескольких сезонов.
«Столько примерок, сколько прошло за последние 3 месяца, у меня не было за все 16 лет», - признался Муаяд Абдельрахим.
Почитателям его таланта понравился образ. Об этом они пишут в комментариях.
"Обожаю", "Началась звездная жизнь", "Круто красавчик", - пишут в сети.
Напомним, что юный финалист "Співають всі" Муаяд оконфузился кадрами на полу
А еще Politeka писала, юного финалиста "Співають всі" не выпускали из самолета из-за угрозы взрыва
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