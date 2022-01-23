16-летний Муаяд Абдельрахим похвастался изменениями в жизни после победы на шоу "Співають всі".

Как пишет Politeka.net, в финале вокального шоу "Співають всі" на украинском телеканале победу одержал юный одессит Муаяд Абдельрахим. После финала жизнь 16-летнего парня круто изменилась. Он получил широкую известность: мальчика узнают на улице, а его блог в Инстаграм насчитывает уже почти 10 тысяч подписчиков.

Муаяд Абдельрахим регулярно публикует фотоснимки, сделанные как в студии, так и в обычной жизни.

Сейчас юный певец решил показать, как ему подбирают стиль.

Он попозировал в черной футболке, которая классно сочеталась на контрасте с белыми штанами.

В дополнение к образу стали грубые ботинки на массивной подошве, которые являются трендом уже нескольких сезонов.

«Столько примерок, сколько прошло за последние 3 месяца, у меня не было за все 16 лет», - признался Муаяд Абдельрахим.

Почитателям его таланта понравился образ. Об этом они пишут в комментариях.

"Обожаю", "Началась звездная жизнь", "Круто красавчик", - пишут в сети.

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