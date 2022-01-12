Победитель популярного талант-шоу "Співають всі" 16-летний певец Муаяд Абдельрахим решил отдохнуть перед тем, как будет разрываться между школой и сценой.

Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является популярным молодым артистом. Певец прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант. Также он участвовал в проекте "Голос країни. Діти", однако не смог пройти дальше слепых прослушиваний.

Так, на этот раз победитель шоу "Співають всі" опубликовал новые снимки на своей странице в Инстаграм. На кадрах Муаяд Абдельрахим показывает, как отдыхает после новогодних праздников. Стоит отметить, что в последнее время артист разрывается между школой и сценой.

"Как ваш день?", — спросил Муаяд Абдельрахим у своих поклонников.

Поклонники артиста оставили ему множество комментариев: "Отлично!", "Та не очень после НГ заболела до сих пор плохо себя чувствую", "Пока сижу дома, постоянно хочу спать, я один такой?"

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