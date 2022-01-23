"Мастер Шеф. Битва сезонов" стартовал на днях, и уже смог удивить зрителей, передает Politeka.net. Так, в Сети опубликовали видео с одним из участников Виктором Перехрестом, который не мог справиться с огнем во время съемки, а также испачкал пеной стол. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Витя, конечно, персонаж... ну, просто это один сплошной факап", - прокомментировал один из конкурентов действия участника.
Виктор Перехрест старался все держать под контролем, но у него не всегда получалось, и он даже испачкал другого участника.
"Ну, сорян, не подумал. Не знал, что так загазировалось", - растерялся Виктор.
"Ох и Витюня! Всего за один выпуск стал настоящей звездой в этом сезоне 😂", - написали авторы поста.
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Публикация быстро собрала более 3000 лайков и немного комментариев.
"Витюня это что то😂", "😂😂😂😂😂😂🔥", - написали пользователи Сети.
Отметим, Виктор Перехрест рос хулиганом, но увлекался кулинарией. Впервые пришел на шоу "мастер шеф" в четвертом сезоне, и после проекта работал в столичных ресторанах, а также шеф-поваром в скаутском лагере.
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