Ольга Мартыновская на "Мастер Шеф" придерживается более европейского стиля, однако примеряя наряды украинских брендов, передает Politeka.net.

В обычной жизни звезда носит элегантные, комфортные и по-парижски непринужденные вещи.

Стилисты проекта старались подбирать образы, которые идеально подходили бы Ольге Мартыновской. Утверждается, что повар даже решила выкупить некоторую одежду и оставить себе.

Свой сдержанный стиль звезда старается "разбавить" яркими аксессуарами, или, например, кедами.

Прическа у звезды разная, отлично смотрятся локоны уложенные волнами.

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Ольга Мартыновская

В новых сторис судья "Мастер Шеф" решила освежить образ, и подстричься - теперь у Ольги Мартыновской каре.

"Ну, а когда, если не сейчас?", - поинтересовалась она, сидя на кресле у стилиста.

Также повар показала результат работы, сделав селфи, направив телефон на зеркало.

"Hello", - написала Ольга Мартыновская, видимо, радуясь идеальному итогу работы мастера.

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