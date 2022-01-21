Ольга Мартыновская на "Мастер Шеф" придерживается более европейского стиля, однако примеряя наряды украинских брендов, передает Politeka.net.
В обычной жизни звезда носит элегантные, комфортные и по-парижски непринужденные вещи.
Стилисты проекта старались подбирать образы, которые идеально подходили бы Ольге Мартыновской. Утверждается, что повар даже решила выкупить некоторую одежду и оставить себе.
Свой сдержанный стиль звезда старается "разбавить" яркими аксессуарами, или, например, кедами.
Прическа у звезды разная, отлично смотрятся локоны уложенные волнами.
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В новых сторис судья "Мастер Шеф" решила освежить образ, и подстричься - теперь у Ольги Мартыновской каре.
"Ну, а когда, если не сейчас?", - поинтересовалась она, сидя на кресле у стилиста.
Также повар показала результат работы, сделав селфи, направив телефон на зеркало.
"Hello", - написала Ольга Мартыновская, видимо, радуясь идеальному итогу работы мастера.
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