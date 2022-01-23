Как пишет Politeka.net, 23 января на канале «1+1» стартует новый сезон вокального шоу под названием «Голос країни».
В этом году тренерами стали главные украинские суперзвезды: украинский продюсер и репер Потап, популярная певица Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова.
Шоумен Юрий Горбунов вместе с женой Катей Осадчей будут ведущими вокального проекта.
Перед премьерой «Голос країни-12» Горбунов решил показать украинцам несколько фотографий, сделанных с судьями Олей Поляковой и Надей Дорофеевой, а также со своей супругой.
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В подписи Юрий призвал украинцев не пропустить начало сезона.
"Уже сегодня Голос страны!! 12 сезон стартует!! В 21.00!!", - сообщил шоумен.
Фанаты выражают восторг от увиденного.
"Катя класс, а Юра просто супер, комбинезон Оли замечательный, а Надя просто молодая и это так превосходно", - пишут в сети
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