Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов перед стартом вокального шоу «Голос країни-12» показал снимки с Катей Осадчей, Надей Дорофеевой и Олей Поляковой.

Как пишет Politeka.net, 23 января на канале «1+1» стартует новый сезон вокального шоу под названием «Голос країни».

В этом году тренерами стали главные украинские суперзвезды: украинский продюсер и репер Потап, популярная певица Надя Дорофеева, рок-легенда, солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова.

Шоумен Юрий Горбунов вместе с женой Катей Осадчей будут ведущими вокального проекта.

Перед премьерой «Голос країни-12» Горбунов решил показать украинцам несколько фотографий, сделанных с судьями Олей Поляковой и Надей Дорофеевой, а также со своей супругой.

В подписи Юрий призвал украинцев не пропустить начало сезона.

"Уже сегодня Голос страны!! 12 сезон стартует!! В 21.00!!", - сообщил шоумен.

Фанаты выражают восторг от увиденного.

"Катя класс, а Юра просто супер, комбинезон Оли замечательный, а Надя просто молодая и это так превосходно", - пишут в сети

Напомним, Горбунов умилил домашним кадром с пятимесячным сыном: как выглядит малыш Осадчей

Как сообщала Politeka, Осадчая в компании Горбунова поделилась с украинцами кусочком лета: "Такая счастливая женщина".

Также Politeka писала, что 51-летний Горбунов, скинув футболку, блеснул фигурой: "Вот это настоящий отдых".