Певица Надя Дорофеева второй раз стала наставницей на шоу "Голос країни", пишет Politeka.net. Звезда решила рассказать о важном событии - премьере нового сезона, которая состоится уже в это воскресенье.
Артистка решила также приоткрыть тайну того, как идет подготовка. На кадрах в сторис своего Инстаграм певица показала себя во время макияжа и укладки волосы. Несколько рук работали в кадре.
"Ребята, всем привет! Сегодня просто чудесный день! Потому что, премьера "Голоса" - это, во-первых. А, во-вторых, я уже в павильоне нахожусь, потому что мы дальше с моей командой, репетируем невероятные номера, но пока вы не знаете, кто у меня в команде...", - поделилась певица.
Отметим, в кадре певица уже предстала с готовой укладкой и при макияже.
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Примечательно, что в прошлом сезоне выиграл участник из команды Нади Дорофеевой, Сергей Лазановский, который получил квартиру и возможность выступить на музыкальном фестивале. Спустя некоторое время победитель заявил о намерении продать жилье и вложить деньги в раскрутку карьеры.
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