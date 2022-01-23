Анджелина Джоли в последнее время не показывается на публике, но фанаты продолжают обсуждать ее внешность.

46-летняя Анджелина Джоли начала вести свой Инстаграм совсем недавно, однако рассказывать о себе актриса не спешит. Вместо этого звезда предпочитает делать акценты на своей работе, важных мероприятиях и помощи беженцам.

Поклонники же все еще обсуждают внешность актрисы и ее заметно похудевшее тело. Из-за этого нередко можно увидеть замечания в адрес актрисы, которые призваны осудить желание звезды быть столь тощей. Сама Джоли, к слову, не раз подчеркивала, что не сидит на изматывающих диетах и не худеет намерено – у нее просто такое телосложение.

В Инстаграм также сравнили, как изменилось и лицо Джоли за двадцать лет. Как можно заметить, наиболее выраженные изменения были в области мимических морщин и щек. Однако, есть одно "но" - сама актриса раньше рассказала, что не делает уколы красоты и не будет, так как хочет стареть естественно.

Мы также писали, что каждое редкое появлением актрисы с детьми на публике вызывает бурный восторг.

Все дело в том, что после сложного и конфликтого развода с Брэдом Питтом актриса практически пропала из вида публики, сильно похудела и сменила стиль на очень закрытый и скромный.

На редких кадрах Джоли тем временем начали сравнивать с повзрослевшими детьми, ведь девочки становятся очень похожи на нее.

Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".