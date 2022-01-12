Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Варто відзначити, що Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де навчається на дизайнера. Також, вона зустрічається з відомим мільйонером зі списку "Forbes" Денисом Жадановим.
Так, на цей раз внучка Ротару опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Соня Євдокименко показала, як працює прямо в автомобілі. Вона тримає на колінах ноутбук, і в той самий час розмовляє по телефону.
"Приєднуйтесь до нас, записавшись на програму A. I. онлайн-курс і почніть свою естетичну подорож!", — порадивши Соня Євдокименко.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото:" красуня", "Шикарна красуня! Чудо!", "Дівчина з якою незрівнянний цілий - світ!!", "Неймовірна", "Сонце на Землі".
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