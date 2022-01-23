Как пишет Politeka.net, откровениями кулинар Богдан Шинкарев поделился у себя в Инстаграм.

«Много было чувств: и радовался, и не верил в происходящее, и в то же время понимал, что все, это конец, и надо навсегда запомнить это мгновение и это летящее конфети🥺

Чувствовал и некий дискомфорт, глядя в глаза всем, кто хотел оказаться на моем месте, ведь в душе я понимаю, как это обидно😔

Немного грустно было, что это все закончилось. Даже несмотря на триумф, ведь в голове звенели слова Эктора: «Поверьте, вы запомните это лето на всю свою жизнь и еще много лет будете вспоминать это время, как одно из лучших», - написал Богдан.

Шинкарев отказался идти на следующий день с участниками шоу в ресторан, чтобы посмотреть вместе первый выпуск в прямом эфире, так как хотел посмотреть выпуск дома, с семьей.

«А после объявления меня победителем, глядя на их реакции и предпочтения, я даже был рад, что отказался от этого мероприятия. Совсем не хотелось делить радость с людьми, которые ей совсем не рады и будут сидеть с натянутыми улыбками и ждать, пока я выйду из-за стола, чтобы обсудить. Жаль, что люди не умеют трезво оценивать свои возможности и достойно принимать поражение. Я сейчас не про всех, но про многих», - отметил кулинар.

По словам Шинкарева, он не сильно расстроился, так как его тешит мысль, что скоро он поедет на обучение в Париж.

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