Як передає Politeka.net, нещодавно закінчився 11-ий сезон популярного кулінарного шоу"МастерШеф". Його суддями стали Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська. Переможцем став Богдан Шинкарьов, який здивував своїм талантом у "Суперфіналі".

Так, цього разу переможець "Майстер Шеф" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Богдан Шинкарьов показав момент свого спілкування з Ектором Хіменес-Браво на шоу. Під фото він вирішив розповісти про конфузи суперників у "Суперфіналі" шоу.

""Суперфінал"

Частина третя: "Закуска"



Говорити буду і про страви колег, бо від коментарів на їхню адресу залежала і моя доля.

Розповім те, що не потрапило в ефір і моя суб'єктивна думка.



Влад і його устриця. Пам'ятаю, що хвалили за презентацію, я згоден, красиво, знаю де був узятий референс, але це нормально:»кради як художник".

Наскільки вона смачна, сказати не можу, я її не пробував. Мені дуже подобаються коментарі, коли пишуть:»Ну у Влада точно було смачніше"!😂

Це ви як з'ясували, через монітор?😅

Тому я буду спиратися на слова суддів. Вони сказали, що на смак добре, не вистачило кислоти комусь, хтось лаяв за подачу тільки однієї устриці на трьох, але в цілому позитивні відгуки.

Мене, пам'ятаю, здивувало, що ніхто особливо не торкнувся концепції»душевна кухня"?

Це що таке? В чому проявляється?

Ніхто уточнювати не став, ну, думаю, гаразд ... може пізніше.



За закускою Свєти, я навіть не знаю, що сказати. Вона отримала такі вердикти, що я вже відразу, подумки, зняв її з пробігу

Для мене все це виглядало, як ніби учень, який не вивчив тему намагається поверхневими знаннями і красномовством закрити абсолютне нерозуміння суті того, що відбувається.

Чесно зізнаюся, був радий, що судді не закрили на це очі і судили строго. Радий не її помилкам, а справедливій оцінці.



Мій хід♟

"Камені з чіпсами з тапіоки"



Тарілка з хвостом, черепашка і шум моря, розповідь про узбережжя, концепт і особиста історія моєї сім'ї зі скумбрією, суддям дуже зайшла

Це все викликало емоцію. Хорошу емоцію!

Саме цього я і домагався, гарний початок, тепер головне смак!

Ектору все сподобалося!

Із зауважень було тільки, що камені можна було зробити акуратніше.

Олі дуже сподобалися чіпси, щодо «каменів», вона сказала, що копчена скумбрія не її Риба і що начебто все добре, але їй ще треба подумати☺

Володимир, сказав "відмінно, а я дуже люблю скумбрію" і все з'їв

Чи це не найкращий коментар?



Якщо оцінювати ситуацію не на мою / Влада / або ще чиюсь думку, а за вердиктами суддів, то я хоч і сказав в інтерв'ю, що ми з Владом були поруч, це скоріше був жест поваги до нього як до гідного супротивника.

Тоді на вердиктах і зараз переглянувши ефір, мені здається, я вже був на крок попереду", - розповів Богдан Шинкарьов.

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