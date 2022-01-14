Як передає Politeka.net, нещодавно закінчився 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Його суддями стали Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська. Переможцем став Богдан Шинкарьов, який здивував своїм талантів суддів у "Суперфіналі".

Так, цього разу переможець "МастерШеф" опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Богдан Шинкарьов розповів про невдачі своїх суперників у Суперфіналі шоу. Нагадаємо, що за звання переможця 11-го сезону "МастерШеф" боролися Богдан, Світлана та Владислав.

"Суперфінал"

Частина 4 "Основне"



Першим блюдо несе Влад.



Ектор відразу пред'явив за кістку, сказав, що бачив у нього під час приготування зачищену, питав куди вона пропала?

Влад відповіді не знайшов

Багато хто не розуміє, чому це так важливо, ну кістка і кістка

Але це одна з двох головних складнощів з каре: зачистити кістку і зробити його medium rare.

Тому якщо взявся, будь добрий.

Це як кістка в рибі

Чи можна закрити на це очі?

Так. Але не в суперфіналі "Мастершеф!"

Далі Оля згадала про"душевну кухню".

Як вона не катувала Влада: "що це означає?

Яка в цьому суть?

У чому "концепція"?"

Виразного він нічого не видав

Вона в якийсь момент забила і передала блюдо Вові.



Справедливості заради, я пробував каре Влада на смак, воно було хороше, цей маринад з егермейстера, спеції, все гуд.

Але цього недостатньо.

А як же презентація? Нарізка? Що це за хрести зі спаржі?

А як же інші інгредієнти?

За пару конкурсів до цього, я трохи додому не поїхав, просто через презентацію, коли до смаку взагалі не було претензій.

Вже такий етап, коли смачно вже у всіх, треба, щоб тепер ще було красиво, без помилок і концептуально!



Для мене це те ж саме, якби на завдання приготувати страву азіатської кухні, принести крем-брюле і сказати:

"Ну так смачно ж, які питання?"



Далі йде Світлана.

Вона зметикувала, що промах з концепцією вийшов серйозний і перед основним, каже:

"Я напевно не так висловилася, у мене не страви нової української кухні, у мене страви від української жінки"

Ну тут вже посміхатися почали всі: І я, і судді

До речі, саме цей момент потім вставляли скрізь, і здається, що я зловтішаюся на всі погані коментарі на чужу адресу, Це було не так!

Посміхався я тільки в цей момент, решта там великі кадри, переглянете



Володимир сказав: "Світлана, ну ви просто в повітрі перевзуваєтеся"

Щодо Жовтого моря v3.0, говорити не буду, Ви всі чули", - розповів Богдан Шинкарьов.

Раніше повідомлялося, переможець "Майстер Шеф" Шинкарьов розкрив, як змінилося його життя і чим зараз заробляє: "виявилося складніше, ніж я думав"

Також, Хіменес-Браво, Притула з Мішиною та іншими зірками насмішили українців: "Повернення з майонезної коми"

Politeka розповідала, переможець "Майстер Шеф" Шинкарьов розповів, що вирізали з ефіру і про конфузи суперників: "Був радий..."



