Як передає Politeka.net, нещодавно закінчився 11-ий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф". Його суддями стали Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська. Переможцем став Богдан Шинкарьов, який здивував своїм талантів суддів у "Суперфіналі".
Так, цього разу переможець "МастерШеф" опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Богдан Шинкарьов розповів про невдачі своїх суперників у Суперфіналі шоу. Нагадаємо, що за звання переможця 11-го сезону "МастерШеф" боролися Богдан, Світлана та Владислав.
"Суперфінал"
Частина 4 "Основне"
Першим блюдо несе Влад.
Ектор відразу пред'явив за кістку, сказав, що бачив у нього під час приготування зачищену, питав куди вона пропала?
Влад відповіді не знайшов
Багато хто не розуміє, чому це так важливо, ну кістка і кістка
Але це одна з двох головних складнощів з каре: зачистити кістку і зробити його medium rare.
Тому якщо взявся, будь добрий.
Це як кістка в рибі
Чи можна закрити на це очі?
Так. Але не в суперфіналі "Мастершеф!"
Далі Оля згадала про"душевну кухню".
Як вона не катувала Влада: "що це означає?
Яка в цьому суть?
У чому "концепція"?"
Виразного він нічого не видав
Вона в якийсь момент забила і передала блюдо Вові.
Справедливості заради, я пробував каре Влада на смак, воно було хороше, цей маринад з егермейстера, спеції, все гуд.
Але цього недостатньо.
А як же презентація? Нарізка? Що це за хрести зі спаржі?
А як же інші інгредієнти?
За пару конкурсів до цього, я трохи додому не поїхав, просто через презентацію, коли до смаку взагалі не було претензій.
Вже такий етап, коли смачно вже у всіх, треба, щоб тепер ще було красиво, без помилок і концептуально!
Для мене це те ж саме, якби на завдання приготувати страву азіатської кухні, принести крем-брюле і сказати:
"Ну так смачно ж, які питання?"
Далі йде Світлана.
Вона зметикувала, що промах з концепцією вийшов серйозний і перед основним, каже:
"Я напевно не так висловилася, у мене не страви нової української кухні, у мене страви від української жінки"
Ну тут вже посміхатися почали всі: І я, і судді
До речі, саме цей момент потім вставляли скрізь, і здається, що я зловтішаюся на всі погані коментарі на чужу адресу, Це було не так!
Посміхався я тільки в цей момент, решта там великі кадри, переглянете
Володимир сказав: "Світлана, ну ви просто в повітрі перевзуваєтеся"
Щодо Жовтого моря v3.0, говорити не буду, Ви всі чули", - розповів Богдан Шинкарьов.
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