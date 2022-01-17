Зірка "Майстер Шеф-11" Олександр Кривець розповів про своє повернення на проект, поділившись з фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Олександр Кривець був учасником шоу" Майстер Шеф-11", де посів шосте місце серед 20 учасників. Перемогу в даному сезоні здобув Богдан Шинкарьов, а друге і третє місце зайняли Владислав Кулешов і Світлана Ткаченко. Олександр став після проекту досить популярним і тепер за ним стежать тисячі українців в Instagram.

Там у новій публікації Кривець розповів про своє повернення на проект. Блогер додав своє фото, яке супроводив текстом:

"Якщо ви мене запитаєте, як мені було зважитися піти на Майстер-Шеф - кухаря - відповідь буде максимально простий-легко.

Я тільки подумав, От би ще раз прожити це і на наступний день мені подзвонили з пропозицією. Тепер не вір в силу думки.

Подивимося куди тепер корабель щастя мене донесе", - написав Олександр.

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