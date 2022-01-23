Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - популярная украинская певица. Звезда была замужем за бизнесменом, но развелась буквально через год после совместной жизни. Сейчас артистка состоит в отношениях с актером из России Романом Полянским. Алина также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Алина Гросу была в боди с вырезом. Звезда сидя выгнулась, впечатляя каждым изгибом. А на еще одном фото уже была Настя Каменских, которая тоже решила примерить боди, но только без выреза. Звезда стояла у стены, взявшись руками за бока.
"Кому лучше в белом", - было написано в сторис.
Интересно, что в голосовании победила Алина Гросу, которая набрала 81% против 19%.
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А на следующем кадра Алина уже позировала в магазине. Звезда сделала селфи, стоя перед зеркалом.
Напомним, новый возлюбленный Алины Гросу в молодости оказался копией победителя "Фабрики звезд"
А еще Politeka писала, что Гросу показала, как сейчас выглядит ее братик, который младше ее на 22 года
Также Politeka сообщала, что Алина Гросу, закрутившая роман с известным актером, ответила, когда свадьба