Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - популярная украинская певица. Звезда была замужем за бизнесменом, но развелась буквально через год после совместной жизни. Сейчас артистка состоит в отношениях с актером из России Романом Полянским. Алина также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Алина Гросу была в боди с вырезом. Звезда сидя выгнулась, впечатляя каждым изгибом. А на еще одном фото уже была Настя Каменских, которая тоже решила примерить боди, но только без выреза. Звезда стояла у стены, взявшись руками за бока.

"Кому лучше в белом", - было написано в сторис.

Интересно, что в голосовании победила Алина Гросу, которая набрала 81% против 19%.

А на следующем кадра Алина уже позировала в магазине. Звезда сделала селфи, стоя перед зеркалом.

Напомним, новый возлюбленный Алины Гросу в молодости оказался копией победителя "Фабрики звезд"

А еще Politeka писала, что Гросу показала, как сейчас выглядит ее братик, который младше ее на 22 года

Также Politeka сообщала, что Алина Гросу, закрутившая роман с известным актером, ответила, когда свадьба



