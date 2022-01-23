Известный украинский хореограф, танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, который укатил с семьей в круиз, показал, как проводит время на корабле.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Влад Яма опубликовал несколько видео с тренировки. Мужчина не дает себе расслабиться даже на отдыхе, что помогает ему держать себя в форме. Яма показал, как во время круиза не теряет время и занимается спортом.

На видео видно, в какой прекрасной форме находится танцор. Влад Яма был в спортивной майке, поэтому поклонники смогли увидеть его подкачанные руки.

«Тем временем…», - коротко подписал Яма свое видео.

Также он показал, как трудится на беговой дорожке, не жалея себя.

«Ну есть же чем заняться на корабле», - прокомментировал хореограф свою тяжелую тренировку.

Отметим, что Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном уже долгое время находятся в отпуске за океаном. Они успели побывать в Мексике, США, а теперь отправились в круиз на корабле, чтобы посетить пять новых стран.

Напомним, что Влада Яму с семьей напугала стихия: "А вот и торнадо".

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