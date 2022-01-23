Как передает Politeka.net, в Инстаграм Влад Яма опубликовал несколько видео с тренировки. Мужчина не дает себе расслабиться даже на отдыхе, что помогает ему держать себя в форме. Яма показал, как во время круиза не теряет время и занимается спортом.
На видео видно, в какой прекрасной форме находится танцор. Влад Яма был в спортивной майке, поэтому поклонники смогли увидеть его подкачанные руки.
«Тем временем…», - коротко подписал Яма свое видео.
Также он показал, как трудится на беговой дорожке, не жалея себя.
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«Ну есть же чем заняться на корабле», - прокомментировал хореограф свою тяжелую тренировку.
Отметим, что Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном уже долгое время находятся в отпуске за океаном. Они успели побывать в Мексике, США, а теперь отправились в круиз на корабле, чтобы посетить пять новых стран.
Напомним, что Влада Яму с семьей напугала стихия: "А вот и торнадо".
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